Володимир Зеленський ветував закон, яким депутати пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Президент зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений депутатами закон, який вводить нову підставу для звільнення працівників. А саме, депутати запропонували звільняти працівників за те, що працівник не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Президент зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки». Не визначено порядку використання, зберігання тощо такої інформації, наданої працівником. Крім того, в Україні з метою виявлення колабораційної діяльності, функціонує окрема система державних органів.

Йдеться про законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Цим законом ч. 1 ст. 40 КЗпП доповнено новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Окрім набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, підставою для звільнення також було запропоновано ввести невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених ч. 2 статті 142 КЗпП.

В свою чергу, в новій редакції статті 142 КЗпП пропонувалося визначати, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про «надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території».

Президент вніс свої пропозиції до даного законопроекту, тож, його, скоріш за все, буде ухвалено, але з виключенням відповідних норм, стосовно яких накладено вето.

Автор: Наталя Мамченко

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