Владимир Зеленский ветировал закон, которым депутаты предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Президент отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми он имеет связи».

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый депутатами закон, вводящий новое основание для увольнения работников. А именно, депутаты предложили увольнять работников за то, что работник не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.

Президент отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми он имеет связи». Не определен порядок использования, хранения и т.п. такой информации, предоставленной работником. Кроме того, в Украине с целью выявления коллаборационной деятельности функционирует отдельная система государственных органов.

Речь идет о законопроекте 7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об установлении дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов. Законопроект был зарегистрирован еще в 2022 году группой народных депутатов от фракции «Слуга народа».

Этим законом ч. 1 ст. 40 КЗоТ дополнена новыми основаниями расторжения трудового договора работодателем. Кроме вступления в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, основанием для увольнения также было предложено ввести невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных ч. 2 статьи 142 КЗоТ.

В свою очередь, в новой редакции статьи 142 КЗоТ предлагалось определять, что составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности, о «предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории».

Президент внес свои предложения в данный законопроект, поэтому он, скорее всего, будет принят, но с исключением соответствующих норм, в отношении которых наложено вето.

Автор: Наталя Мамченко

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