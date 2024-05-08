Відбір суддів КСУ. Продовження історії

Вже через 8 місяців єдиний орган в Україні, що має право тлумачити Конституцію, без нових суддів ризикує втратити працездатність. Виходячи з того, з якою «швидкістю» проходять нинішні конкурси, ситуація наближається до критичної.

Роман Бабій, український правник, політик, народний депутат України IX скликання, для sud.ua.

Дорадча група експертів, що розглядає кандидатів на посаду суддів КСУ, оголосила результати перевірки на рівень професійної компетенції.

Оцінку високих моральних якостей пройшли 6 кандидатів на 3 вакантних суддівських посади за квотою Парламенту та 3 кандидати на 2 посади за квотою З'їзду суддів. На жаль, не всі з них змогли підтвердити належний рівень професійності, щоб стати суддею КСУ.

За квотою Верховної Ради залишилося 3 кандидати:

- Сергій Різник – професор кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка;

- Олександр Водянніков – співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України;

- Юрій Барабаш – професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Також проходять далі 2 кандидати за квотою З'їзду суддів:

- Алла Олійник - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду;

- Олександра Яновська – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Тепер Дорадча група експертів має скласти своєрідний рейтинг тих, хто пройшов, розподіливши кандидатів в порядку зменшення їх результатів. Саме в такому порядку кандидатури будуть виноситися на голосування. Голосування за наступного в рейтингу буде проводитися лише після того, як попередній кандидат не набере необхідну кількість голосів.

Що маємо в підсумку?

Верховна Рада отримала змогу призначити одного суддю і має оголосити новий конкурс на 2 вакантні посади, які поки що заповнити не може. З'їзд суддів також може призначити одного суддю і має оголосити новий конкурс на 1 посаду.

Сподіваюся, суб'єктам призначення стане розумності не провалити голосування по всім запропонованим кандидатурам і двох нових суддів КСУ отримає в травні-червні (по квоті З'їзду суддів - можливо, й довше).

Чому це важливо і чому такий результат відбору непокоїть?

Бо в КСУ має працювати 18 суддів (по 6 від Парламенту, Президента та З'їзду суддів). Суд може виконувати свої повноваження в системі контролю над дотриманням Конституції, в тому числі у проголосованих законах (особливо це важливо у воєнний час), лише якщо повноваження в ньому матимуть мінімум 12 суддів.

Зараз у КСУ працює 13 суддів. В.о. Голови КСУ Сергій Головатий припиняє свої повноваження наприкінці травня через досягнення поважного 70-річного віку. Після цього в КСУ залишиться мінімально необхідна кількість суддів.

Ефективність КСУ критично знизиться. Адже судді теж люди - хтось хворіє, хтось може не прийти на засідання з особистих причин. 2 нових судді кардинально не вирішать цю близьку до критичної ситуацію, бо вже у січні 2025 року ще троє суддів припиняють свою роботу, бо спливає 9-річний строк їх призначення. Тобто вже в січні наступного року суддів може стати 11, і це паралізує роботу КСУ.

Чому я кажу “вже”, хоча до січня часу ще наче багато? Бо конкурсні процедури за поточним конкурсом тривають вже майже 8 місяців (ВРУ оголосила конкурс у вересні 2023 року) і ще триватимуть місяць-два. До січня залишилося “всього лише” 8 місяців.

Виходячи з динаміки, що маємо нині, нові конкурси треба запускати просто зараз. Мова йде про вакантну посаду від Президента (тут конкурс оголошений 01.03.24, визначені 7 кандидатів, які будуть проходити ДГЕ), дві вакантні посади від Парламенту та одну - від З'їзду суддів.

Можна вже думати і над конкурсом на вакантні посади від З'їзду суддів, які з'являться в січні наступного року, з урахуванням того, що З'їзд суддів збирається не так часто і часу та ресурсів на його організацію треба чимало. І немає жодних гарантій, що на нові конкурси назбирається достатньо кандидатів, які пройдуть сито відбору в ДГЕ.

Звісно ж, не варто заповнювати ці вакансії аби ким. В КСУ мають працювати лише дійсно достойні цього фахівці. Але ситуація наближається до критичної - без нових суддів КСУ ризикує втратити працездатність, і це матиме руйнівні наслідки для правової системи України.

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