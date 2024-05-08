Microsoft запускає шпигунський чат-бот ШІ для спецслужб США

Microsoft впроваджує ШІ для обробки секретних даних.

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Microsoft випустила генеративну модель штучного інтелекту на базі GPT-4, спеціально призначену для американських спецслужб, повідомляє Ars Technica.

Згідно з повідомленням, це перший раз, коли Microsoft запускає мовну модель у захищеному середовищі, щоб допомогти агентствам аналізувати надсекретну інформацію без ризику витоку. Нова модель, яка ще не отримала публічної назви, відповідає попиту спецслужб на використання генеративного ШІ для обробки секретних даних, зменшуючи при цьому ризики витоку або злому.

Технічний директор Microsoft зі стратегічних місій і технологій Вільям Чаппелл повідомив, розповів, що розробка нової системи зайняла 18 місяців і включала модифікацію суперкомп'ютера зі штучним інтелектом.

Модифікована версія GPT-4 призначена для читання файлів, але не має доступу до мережі.

«Це перший випадок, коли ми маємо ізольовану версію – ізольована означає, що вона не підключена до інтернету – і перебуває в спеціальній мережі, доступ до якої має лише уряд США», - сказав Чаппелл в інтерв’ю Bloomberg.

Зазначається, що GPT-4 є великою мовною моделлю (LLM), створеною OpenAI. Однак одним з його недоліків є те, що він може створювати факти та робити неточні висновки. Таким чином, для точної роботи моделі може знадобитися доповнення зовнішніми джерелами інформації.

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