Microsoft запускает шпионский чат-бот ИИ для спецслужб США

Microsoft внедряет ИИ для обработки секретных данных.

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Microsoft выпустила генеративную модель искусственного интеллекта на базе GPT-4, специально предназначенную для американских спецслужб, сообщает Ars Technica.

Согласно сообщению, это первый раз, когда Microsoft запускает языковую модель в защищенной среде, чтобы помочь агентствам анализировать сверхсекретную информацию без риска утечки. Новая модель, которая еще не получила публичного названия, отвечает спросу спецслужб на использование генеративного ИИ для обработки секретных данных, уменьшая при этом риски утечки или взлома.

Технический директор Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям Уильям Чаппелл сообщил, рассказал, что разработка новой системы заняла 18 месяцев и включала модификацию суперкомпьютера с искусственным интеллектом.

Модифицированная версия GPT-4 предназначена для чтения файлов, но не имеет доступа к сети.

"Это первый случай, когда мы имеем изолированную версию - изолированная означает, что она не подключена к интернету - и находится в специальной сети, доступ к которой имеет только правительство США", - сказал Чаппелл в интервью Bloomberg.

Отмечается, что GPT-4 является большой языковой моделью (LLM), созданной OpenAI. Однако одним из его недостатков является то, что он может создавать факты и делать неточные выводы. Таким образом, для точной работы модели может потребоваться дополнение внешними источниками информации.

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