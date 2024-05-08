Вечером по всей Украине возможны отключения света

Возможные отключения электроснабжения запланированы с 18:00 до 23:00 часов.

В среду вечером, 8 мая, возможны введения ограничений в электроснабжении для бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Это решение принято в связи с последствиями массовых ракетных атак, которые российские силы осуществили ночью на среду. Сообщение об этом поступило от НЭК "Укрэнерго". Период возможного отключения запланирован с 18:00 до 23:00 часов.

По словам представителей НЭК, ограничения будут равномерно распределены по всем областям страны. Детали о том, как именно будет происходить отключение в каждой из них, будут сообщены местными энергетическими компаниями.

"Причина - дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами. Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00", - пояснили в НЭК "Укрэнерго".

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