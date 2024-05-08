Увечері по всій Україні можливі відключення світла

Можливі відключення електропостачання заплановані з 18:00 до 23:00 години.

У середу ввечері, 8 травня, можливі введення обмежень у електропостачанні для побутових та промислових споживачів по всій Україні. Це рішення прийнято у зв'язку з наслідками масових ракетних атак, які російські сили здійснили вночі на середу. Повідомлення про це надійшло від НЕК "Укренерго". Період можливого відключення заплановано з 18:00 до 23:00 години.

За словами представників НЕК, обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях країни. Деталі про те, як саме відбуватиметься відключення у кожній з них, будуть повідомлені місцевими енергетичними компаніями.

«Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00», - пояснили у НЕК «Укренерго».

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