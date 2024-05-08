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Журналістів пускатимуть до Верховної Ради, але лише 30 осіб – Стефанчук підписав розпорядження

12:44, 8 травня 2024
Максимальна кількість журналістів може становити до 30 осіб, з огляду на кількість місць в укритті.
Журналістів пускатимуть до Верховної Ради, але лише 30 осіб – Стефанчук підписав розпорядження
Джерело фото: rada.gov.ua
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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Парламенту в умовах дії воєнного стану. Відтак журналісти мають можливість висвітлювати діяльність Ради безпосередньо у її приміщенні.

Розпорядженням «Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні» затверджено положення про акредитацію медіа.

За словами Стефанчука, з огляду на необхідність дотримання безпекових вимог, які насамперед стосуються життя та здоров’я журналістів, їхня максимальна кількість у пресцентрі Ради може становити до 30 осіб, з огляду також на кількість місць в укритті Верховної Ради, і, водночас, з огляду на кількість народних депутатів, працівників Апарату, військовослужбовців Управління державної охорони України, які перебувають на робочих місцях у будівлі Українського Парламенту. 

Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив, що наразі у списку акредитованих до повномасштабного вторгнення журналістів є ті, по кому є кримінальні провадження, а когось підозрюють у виправданні російської агресії, тому треба провести переакредитацію.

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