Журналистов будут пускать в Верховную Раду, но только 30 человек – Стефанчук подписал распоряжение

Максимальное количество журналистов может составлять до 30 человек, учитывая количество мест в укрытии.

Источник фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Парламент в условиях действия военного положения. Следовательно, журналисты имеют возможность освещать деятельность Рады непосредственно в ее помещении.

Распоряжением «О некоторых вопросах организации работы журналистов в Верховной Раде Украины девятого созыва в условиях действия военного положения в Украине» утверждено положение об аккредитации медиа.

По словам Стефанчука, учитывая необходимость соблюдения требований безопасности, прежде всего касающихся жизни и здоровья журналистов, их максимальное количество в прессцентре Рады может составлять до 30 человек, учитывая также количество мест в укрытии Верховной Рады, и, одновременно, с учитывая количество народных депутатов, работников Аппарата, военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые находятся на рабочих местах в здании Украинского Парламента.

Ранее Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил, что в настоящее время в списке аккредитованных до полномасштабного вторжения журналистов есть те, по кому есть уголовные производства, а кого-то подозревают в оправдании российской агрессии, поэтому нужно провести переаккредитацию.

Текст распоряжения по состоянию на 13:00 отсутствует на сайте Рады. Пока неизвестно, разрешат ли допуск журналистов к ключевому – заседаниям комитетов.

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