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Полиция напомнила, какой штраф ждет водителя за использование телефона за рулем

13:37, 8 мая 2024
Во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильным телефоном, держа его в руках.
Полиция напомнила, какой штраф ждет водителя за использование телефона за рулем
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Патрульная полиция Киева напомнила, какой штраф ждет водителя за использование телефона за рулем.

Отмечается, что использование средств связи разрешается посредством специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, что позволяет не отвлекаться от управления транспортным средством.

Согласно пункту 2.9 (д) ПДД Украины, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке.

«За такое нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен», - сообщили в полиции.

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