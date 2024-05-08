Полиция напомнила, какой штраф ждет водителя за использование телефона за рулем

Во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильным телефоном, держа его в руках.

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Патрульная полиция Киева напомнила, какой штраф ждет водителя за использование телефона за рулем.

Отмечается, что использование средств связи разрешается посредством специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, что позволяет не отвлекаться от управления транспортным средством.

Согласно пункту 2.9 (д) ПДД Украины, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке.

«За такое нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен», - сообщили в полиции.

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