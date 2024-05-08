Апелляционная палата ВАКС оставила отстраненным заместителя председателя Запорожского облсовета

Коллегия судей оставила без удовлетворения жалобу защиты.

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Во вторник, 7 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе определение следственного судьи ВАКС об отстранении от должности заместителя председателя Запорожского областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционной палаты ВАКС.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следователя судьи ВАКС от 25 апреля 2024 об отстранении от должности заместителя председателя Запорожского облсовета.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а определение ВАКС без изменений.

В Апелляционной палате ВАКС напомнили, что чиновника подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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