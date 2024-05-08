Практика судов
  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС оставила отстраненным заместителя председателя Запорожского облсовета

12:02, 8 мая 2024
Коллегия судей оставила без удовлетворения жалобу защиты.
Апелляционная палата ВАКС оставила отстраненным заместителя председателя Запорожского облсовета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 7 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе определение следственного судьи ВАКС об отстранении от должности заместителя председателя Запорожского областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционной палаты ВАКС.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следователя судьи ВАКС от 25 апреля 2024 об отстранении от должности заместителя председателя Запорожского облсовета.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а определение ВАКС без изменений.

В Апелляционной палате ВАКС напомнили, что чиновника подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Антикоррупционный комитет Рады не согласовал законопроект о возможности возвращения Президентом представлений о назначении судей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики дал отрицательное заключение на законопроект, согласно которому Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности.

Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.

Верховный Суд оставил в силе приговор женщине-ВПЛ, которая получала 2 тысячи грн помощи от государства, но не сообщила о приобретении квартиры в Харькове

Верховный Суд фактически отменил оправдательный приговор и отметил, что это мошенничество, несмотря на то, что женщина возместила полученные ею 30 тысяч грн от государства и утверждала, что заполнила формуляр с ошибкой.

Мужчина объяснял сообщение о заминировании несогласием с действиями работников СИЗО и решениями суда – что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд объяснил, когда считается, что лицо совершает действия в состоянии крайней необходимости, и когда они являются правомерными.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Национальном учреждении развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров

Национальное учреждение развития сможет привлекать средства в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития и участников Национального учреждения развития.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області