Апеляційна палата ВАКС залишила відстороненим заступника голови Запорізької облради

Колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу захисту.

У вівторок, 7 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС про відсторонення від посади заступника голови Запорізької обласної ради. Про це повідомили у пресслужбі Апеляційної палати ВАКС.

Зазначається, що суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 25 квітня 2024 року про відсторонення від посади заступника голови Запорізької облради.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу захисту, а ухвалу ВАКС — без змін.

У Апеляційній палаті ВАКС нагадали, посадовця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

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