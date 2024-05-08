Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: суд призначив перше засідання

30 травня відбудеться перше засідання у справі за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Перше засідання за обвинуваченням столичних посадовців у справі щодо загибелі людей біля зачиненого укриття у Києві призначено Деснянським районним судом міста Києва. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Деснянський районний суд м. Києва призначив до розгляду справу за обвинуваченням директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації, першого заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора медзакладу та його заступника у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Посадовців обвинувачують у тому, що вони не забезпечили контроль за станом укриттів та їх доступністю для населення. Це призвело до трагедії, коли 1 червня 2023 року біля зачиненого укриття у Деснянському районі загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми різного ступеня.

Розслідування встановило, що після сигналу "Повітряна тривога" потерпілі намагались увійти до укриття, але двері були зачинені. Усього визнано потерпілими від цього кримінального правопорушення 11 осіб, серед яких родичі загиблих та постраждалі від вибуху уламків ракети.

Від них надійшли цивільні позови про стягнення з обвинувачених матеріальної та моральної шкоди в розмірі понад 10 млн гривень.

Перше засідання відбудеться у Деснянському районному суді 30 травня 2024 року о 12:00.

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