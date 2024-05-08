Увесь травень роботи триватимуть цілодобово: як просувається будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві

Фахівці працюватимуть у «вікна», які надає «Укрзалізниця», навіть у комендантську годину.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У травні роботи з влаштування прямого проїзду з Подільського мостового переходу в напрямку вул. Оноре де Бальзака та спорудження тунелю під залізничними коліями поблизу залізничної станції «Райдужний» вестимуть цілодобово. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Траса Подільського мостового переходу перетинається із залізничними коліями АТ «Укрзалізниця», відповідно фахівці працюватимуть у «вікна», які надає «Укрзалізниця»», - пояснили у КМДА.

Місцевих жителів завчасно перепрошують за тимчасові незручності та шум, який може турбувати мешканців сусідніх з будівництвом будинків під час комендантської години.

Як стало відомо, у Києві будують метро на Троєщину – у КМДА показали, як триває будівництво.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що мер Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. За словами мера, докладається максимум зусиль, щоб рух автомобільного транспорту новим мостом повністю запустити у вересні.

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