Весь май работы будут продолжаться круглосуточно: как продвигается строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве

Специалисты будут работать в «окна», которые предоставляет «Укрзалізниця», даже в комендантский час.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В мае работы по устройству прямого проезда с Подольского мостового перехода в направлении ул. Оноре де Бальзака и сооружение тоннеля под железнодорожными путями вблизи железнодорожной станции «Радужный» будут вестись круглосуточно. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Траса Подольского мостового перехода пересекается с железнодорожными путями АО «Укрзализныця», соответственно специалисты будут работать в «окна», которые предоставляет «Укрзализныця»», – пояснили в КГГА.

У местных жителей заранее извиняются за временные неудобства и шум, который может беспокоить жителей соседних со строительством домов во время комендантского часа.

Как стало известно, в Киеве строят метро на Троещину – в КГГА показали, как идет строительство.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что мэр Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. По словам мера, прилагается максимум усилий, чтобы движение автомобильного транспорта по новому мосту полностью запустить в сентябре.

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