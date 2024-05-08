Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: суд назначил первое заседание

30 мая состоится первое заседание по делу по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Первое заседание по обвинению столичных чиновников по делу о гибели людей возле закрытого укрытия в Киеве назначено Деснянским районным судом города Киева. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Деснянский районный суд г. Киева назначил к рассмотрению дело по обвинению директора Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации, первого заместителя председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации, директора медучреждения и его заместителя в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Чиновников обвиняют в том, что они не обеспечили контроль за состоянием укрытий и их доступностью для населения. Это привело к трагедии, когда 1 июня 2023 года возле закрытого укрытия в Деснянском районе погибли две женщины и ребенок, еще 7 человек получили травмы различной степени.

Расследование установило, что после сигнала "Воздушная тревога" пострадавшие пытались войти в укрытие, но двери были закрыты. Всего признаны потерпевшими от этого уголовного преступления 11 человек, среди которых родственники погибших и пострадавшие от взрыва обломков ракеты.

От них поступили гражданские иски о взыскании с обвиняемых материального и морального ущерба в размере более 10 млн гривен.

Первое заседание состоится в Деснянском районном суде 30 мая 2024 года в 12:00.

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