Поліція нагадала, який штраф чекає на водія за використання телефону за кермом

Під час керування транспортним засобом заборонено користуватись мобільним телефоном, тримаючи його в руках.

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Патрульна поліція Києва нагадала, який штраф чекає на водія за використання телефону за кермом.

Зазначається, що використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, що дає змогу не відволікатися від керування транспортним засобом.

Відповідно до пункту 2.9 (д) ПДР України, водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

«За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень», - повідомили у поліції.

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