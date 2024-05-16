Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Одеський ТЦК прокоментував інцидент у маршрутці, де люди у формі скрутили та витягли чоловіка, відео

14:59, 16 травня 2024
З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту, — заявили в Одеському ТЦК та СП.
Одеський ТЦК прокоментував інцидент у маршрутці, де люди у формі скрутили та витягли чоловіка, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент із затриманням чоловіка в одній із міських маршруток. У мережі з’явилося відео, де видно, як люди у військовій формі силоміць витягують з маршрутки чоловіка та ведуть його машини. За словами авторки відео, вони також нібито "залили перцем маршрутку". 

В Одеському ТЦК зазначили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. В установі розпочали службову перевірку.

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

Також в ТЦК зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та повідомили, що за результатами службової перевірки "всім діям та учасникам буде надано правову оцінку".

Відео інциденту в маршрутці Одеси. 

 

Нагадаємо, ми писали, що в ТЦК у Кривому Розі військовозобов’язаний помер через епілептичний приступ.

Раніше депутатка Ірина Фріз заявила, що військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держреєстратор міськради виїхала за кордон після початку війни, не з’являлася на роботі до листопада 2022 року і потім вирішила оскаржити своє звільнення – що вирішив Верховний Суд

Перебування державної реєстраторки у Києві після повернення в Україну, на погляд суду, не є поважною причиною для прогулу, без врегулювання нею процесу проходження публічної служби з роботодавцем, навіть в умовах триваючої збройної агресії.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації

Замість позбавлення волі пропонується штрафувати до 85 тисяч грн чи застосовувати покарання у вигляді обмеження волі до 2 років.

Розгляд ТЦК справи про адмінправопорушення за відсутності особи, яку належним чином не повідомили про дату розгляду, є безумовною підставою для скасування постанови про притягнення до відповідальності – суд

Апеляційний адмінсуд скасував штраф від ТЦК, оскільки ТЦК не зміг довести факт належного повідомлення чоловіка про розгляд справи за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії

Сама собою загибель поліцейського від поранення під час війни не є підставою для виплати матері одноразової грошової допомоги, адже, на думку Верховного Суду, ця виплата залежать також і від того, чи внесена територія, де відбулася загибель до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді