Одесский ТЦК прокомментировал инцидент в маршрутке, где люди в форме скрутили и вытащили мужчину, видео

Из видеозаписи невозможно установить причину конфликта, — заявили в Одесском ТЦК и СП.

В Одесском территориальном центре комплектования и соцподдержки отреагировали на инцидент с задержанием мужчины в одной из городских маршруток. В сети появилось видео, как люди в военной форме силой вытаскивают из маршрутки мужчину и ведут его в машину. По словам автора видео, они также якобы "залили перцем маршрутку".

В Одесском ТЦК отметили, что по видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. В учреждении приступили к служебной проверке.

"Что касается инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. Из видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка", — говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, что осуждают любые проявления насилия и сообщили, что по результатам служебной проверки "всем действиям и участникам будет дана правовая оценка".

Видео инцидента в маршрутке Одессы.

Напомним, мы писали, что в ТЦК в Кривом Роге военнообязанный умер из-за эпилептического приступа.

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