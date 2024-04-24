Практика судів
  1. В Україні

Футболістки влаштували масову бійку «стінка на стінку» в чемпіонаті України: відео

21:10, 24 квітня 2024
Після гри між двома командами «Шахтар» і «Кривбас» виникла масова бійка.
Футболістки влаштували масову бійку «стінка на стінку» в чемпіонаті України: відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У поєдинку жіночого чемпіонату України між командами «Шахтар» і «Кривбас» сталася масова сутичка після фінального свистка. Повідомлення про інцидент надійшло згідно з протоколом зіткнення. Виявляється, що емоції у жіночому футболі часом виходять за межі, нагадуючи принципові протистояння серед чоловіків.

На полі перемогу в цьому поєдинку здобув «Кривбас», взявши верх над «Шахтарем» з мінімальним рахунком. Єдиний м'яч відзначила нападниця «Кривбасу» Тян. Але, замість радісного святкування, роздратовані гравці «Шахтаря» вирішили влаштувати проблеми з півзахисницею Козішкурт.

Захисниця Клімутіна та інші гравці «Шахтаря» відразу ж вступили в конфлікт. Що спочатку почалося як штовханина, швидко переросло в повномасштабну бійку, в яку включилися всі футболістки, включно з воротарями. Хаосу змогли завдяки втручанню персоналу зупинити лише після деякого часу.

Після відновлення порядку арбітриня Козорог вилучила трьох гравців із гри. З «Шахтаря» на червоні картки були вилучені Старухіна та Устінова, а з «Кривбасу» - голкіперка Келюшик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками – постанова

Заборона видачі паспортів шляхом пересилання не буде поширюватися на чоловіків, які мають законне право на перетин кордону.

Павло Дуров заявив, що виконає вимоги стосовно обмеження Telegram-каналів для аудиторії з України

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував обмеження щодо телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

Як звільняти державних службовців, призначених на час дії воєнного стану: роз’яснення НАДС

Звільнити державного службовця у період дії воєнного стану можна за ініціативою суб’єкта призначення або за угодою сторін.

Президент США та Уряд України укладуть угоду про повернення частини економічної допомоги

Йдеться про Угоду щодо умов повернення коштів, які надаються для підтримки бюджету України – але цю заборгованість Україні можуть пробачити.

Єврокомісія про зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном: «Не нам коментувати рішення українського уряду»

«Не нам коментувати рішення українського уряду» – зазначили у Єврокомісії з приводу введених обмежень на консульські послуги для українських чоловіків за кордоном.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео