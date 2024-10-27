У Києві покарали водія, який на очах у поліції порушив ПДР, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Volkswagen, який порушив правила дорожнього руху.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори провели з керманичем профілактичну бесіду, щодо недопущення таких порушень у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.

У поліції нагадали водіям, як не порушувати у такому випадку:

- Необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.18 «Напрямки руху по смузі» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

- Знак 5.18 показує дозволений напрямок руху для транспортних засобів смугою, над якою він встановлений.

- Якщо ж ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху.

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