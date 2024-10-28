На початку тижня в Україні місцями потеплішає до 19 градусів

Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень місцями прогріє до +19°.

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У понеділок, 28 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень місцями прогріє до +19°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Метеорологи прогнозують у західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, якою буде зима в цьому році – в Укргідрометцентрі відповіли, чого чекати від температури.

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