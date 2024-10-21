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На Сумщині внаслідок ворожого удару КАБами було пошкоджено адмінбудівлю системи правосуддя, фото

12:30, 21 жовтня 2024
Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, віконні рами та вікна, а також майно та різні технічні засоби.
На Сумщині внаслідок ворожого удару КАБами було пошкоджено адмінбудівлю системи правосуддя, фото
Джерело фото: sso.court.gov.ua
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В ніч на 19 жовтня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Сумщині.

Як повідомило Територіальне управління Служби судової охорони у Сумській області, внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, віконні рами та вікна, а також майно та різні технічні засоби які знаходились всередині адміністративної будівлі системи правосуддя.

«Серед співробітників Служби судової охорони та працівників судової установи постраждалих немає!», - йдеться у повідомленні.

Джерело фото: sso.court.gov.ua

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