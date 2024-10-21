На Сумщині внаслідок ворожого удару КАБами було пошкоджено адмінбудівлю системи правосуддя, фото

В ніч на 19 жовтня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Сумщині.
Як повідомило Територіальне управління Служби судової охорони у Сумській області, внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, віконні рами та вікна, а також майно та різні технічні засоби які знаходились всередині адміністративної будівлі системи правосуддя.
«Серед співробітників Служби судової охорони та працівників судової установи постраждалих немає!», - йдеться у повідомленні.
Джерело фото: sso.court.gov.ua