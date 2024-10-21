В США суд в останній момент відклав страту чоловіка, якого звинувачують у вбивстві своєї 2-річної доньки

Експерти заявили, що злочин, за який його засудили до смертельної ін'єкції, вчинити неможливо.

Фото: Ilana Panich-Linsman/AFP/Getty Images

В американському штаті Техас зупинили страту чоловіка в останній момент. Експерти заявили, що злочин, за який його засудили до смертельної ін'єкції, вчинити неможливо. Про це повідомляє The Washington Post.

Засудженого Роберта Робертсона мали стратити 17 жовтня.

Прохання адвокатів про скасування дійшло до Верховного суду Техасу, але його відхилили. Конгрес штату одноголосно проголосував за продовження слухань у справі. Але прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному суді, який дозволив виконати вирок.

За кілька хвилин до страти конгресмени від Демократичної та Республіканської партій подали власну апеляцію. Поки судді розглядали клопотання, її виконання відклали на чотири години. Згодом Верховний суд прийняв рішення відкласти смертельну ін’єкцію.

«Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Роберта в Капітолії Техасу, і разом із 31 мільйонами техасців нарешті дати йому і правді шанс бути почутими», – повідомили у спільній заяві співголови комітету палати представників демократ Джо Муді та республіканець Джефф Ліч.

Як відомо, Роберта Робертсона звинувачують у вбивстві своєї дворічної доньки.

У 2002 році медичний експерт заявив, що йдеться про синдром дитячого струсу і внутрішньомозковий вилив. Однак науковці зараз ставлять під сумнів саме існування подібного синдрому.

З ініціативи адвокатів Робертсона звернення підписали понад 30 медичних та наукових експертів. Вони заявили, що злочин, у якому його звинувачують, неможливо вчинити.

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