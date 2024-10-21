В США суд в последний момент отложил казнь мужчины, обвиняемого в убийстве своей 2-летней дочери

Эксперты заявили, что преступление, за которое его приговорили к смертельной инъекции, совершить невозможно.

Фото: Ilana Panich-Linsman/AFP/Getty Images

В американском штате Техас остановили казнь мужчины в последний момент. Эксперты заявили, что преступление, за которое его приговорили к смертельной инъекции, совершить невозможно. Об этом сообщает The Washington Post.

Осужденный Роберт Робертсон должен был казнить 17 октября.

Просьба адвокатов об отмене дошла до Верховного суда Техасу, но была отклонена. Конгресс штата единогласно проголосовал за продолжение слушаний по делу. Но прокуратура обжаловала это решение в апелляционном суде, который разрешил выполнить приговор.

За несколько минут до смертной казни конгрессмены от Демократической и Республиканской партий подали собственную апелляцию. Пока судьи рассматривали ходатайство, ее исполнение отложили на четыре часа. Впоследствии Верховный суд принял решение отложить смертельную инъекцию.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Роберта в Капитолии Техаса, и вместе с 31 миллионами техасцев наконец дать ему и в самом деле шанс быть услышанными», – сообщили в совместном заявлении сопредседателя комитета палаты представителей демократ Джо Муди и республиканец Джефф Лич.

Как известно, Роберт Робертсон обвиняется в убийстве своей двухлетней дочери.

В 2002 году медицинский эксперт заявил, что речь идет о синдроме детского сотрясения и внутримозгового излияния. Однако ученые сейчас подвергают сомнению само существование подобного синдрома.

По инициативе адвокатов Робертсона обращение подписали более 30 медицинских и научных экспертов. Они заявили, что преступление, в котором его обвиняют, невозможно совершить.

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