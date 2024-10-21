Умер бывший басист группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко

Алексей Мельченко пришел в группу ВВ в 2007 году.

Ушел из жизни бывший участник группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко. Музыканту было 48 лет.

О грустном известии сообщила его подруга Анна Пятакова. По ее словам, музыканта не стало 8 октября.

Мельченко пришел в группу в 2007 году на замену одного из основателей коллектива – Александра Пипы. В 2017 году на его место пришел басист из Animal Session Николай Усатый.

«Вопли Видоплясова» – это украинская рок-группа, созданная в 1986 году. Группа является основателем украинского рок-н-ролла и неостиля этно-рок (группа получила премию «Celebrity Awards 2020» в номинации «Лучшая этно-рок группа»). Группа ВВ одними из первых исполняли рок на украинском языке за пределами Украины.

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