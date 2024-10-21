Помер колишній басист гурту «Воплі Відоплясова» Олексій Мельченко

Олексій Мельченко прийшов у гурт ВВ у 2007 році.

Пішов із життя колишній учасник гурту «Воплі Відоплясова» Олексій Мельченко. Музиканту було 48 років.

Про сумну звістку повідомила його подруга Анна П’ятакова. За її словами, музиканта не стало 8 жовтня.

Мельченко прийшов у гурт у 2007 році на заміну одного із засновників колективу – Олександра Піпи. У 2017 році на його місце прийшов басист з Animal Session Микола Усатий.

«Воплі Відоплясова» – це український рок-гурт, створений у 1986 році. Гурт є засновником українського рок-н-ролу та неостилю етно-рок (гурт здобув премію «Celebrity Awards 2020» в номінації «Кращий етно-рок гурт»). Гурт ВВ одними з перших виконували рок українською мовою за межами України.

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