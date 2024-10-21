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ДТП с грузовиком и маршруткой в Киеве — спасателям пришлось деблокировать двух пострадавших, фото

12:00, 21 октября 2024
Всего в результате ДТП пострадали 9 человек, 7 из которых госпитализированы.
ДТП с грузовиком и маршруткой в Киеве — спасателям пришлось деблокировать двух пострадавших, фото
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в понедельник, 21 октября, в Киеве на улице Вадима Гетьмана грузовой автомобиль въехал в заднюю часть маршрутки.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что в результате столкновения на улице Вадима Гетьмана грузовика «ГАЗ» с автобусом «ISUZU» пассажирка автобуса и водитель грузовика оказались заблокированными.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также был деблокирован и водитель.

«Всего в результате ДТП пострадали 9 человек, 7 из которых госпитализированы», - заявили спасатели.

Причины ДТП выясняют правоохранители.

ДТП Киев

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