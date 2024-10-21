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Физлицо выиграло в розыгрыше ценный приз и должно уплатить 1 гривну — возникает ли объект налогообложения

19:04, 21 октября 2024
Возникает ли объект налогообложения у физлица, которое в результате проведенного розыгрыша юридическим лицом имеет право приобрести за 1 гривну или получить бесплатно выигрышный ценный приз.
Физлицо выиграло в розыгрыше ценный приз и должно уплатить 1 гривну — возникает ли объект налогообложения
Иллюстративное фото из открытых источников
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, возникает ли объект налогообложения у физлица, которое в результате проведенного розыгрыша юридическим лицом имеет право приобрести за 1 гривну или получить бесплатно выигрышный ценный приз.

В соответствии с пп. 14.1.54 НКУ доход с источником его происхождения из Украины – это любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), ее континентальному шельфу , в исключительной (морской) экономической зоне.

В состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика включаются пассивные доходы (кроме указанных в пп. 165.1.2 и пп. 165.1.41 НКУ), доходы в виде выигрышей, призов.

Налоговым агентом налогоплательщика при начислении (выплате, предоставлении) в его пользу дохода в виде выигрышей (призов) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерском паре, в паре тотализатора, призов и выигрышей в денежной форме, одержанных за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях, в том числе в бильярдном спорте, есть лицо, осуществляющее такое начисление (выплату).

Налоговым агентом – оператором лотереи в сроки, определенные НКУ для месячного налогового периода, в бюджет уплачивается (перечисляется) общая сумма налога, начисленного по ставке 18 процентов, определенной п. 167.1 НКУ, из общей суммы выигрышей (призов), выплаченных за налоговый ) месяц игрокам в лотерею.

Налоговые агенты – операторы лотереи в налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, представление которого предусмотрено пп. «б» п. 176.2 НКУ, отражают общую сумму начисленных (выплаченных) в отчетном налоговом периоде доходов в виде выигрышей (призов) и общую сумму удержанного налога. При этом в Налоговом расчете не указывается информация о суммах отдельного выигрыша, суммах начисленного на него налога, а также сведения о физическом лице – плательщика налога, получившего доход в виде выигрыша (приза).

Налогообложение доходов в виде выигрышей и призов, иных, чем выигрыш (приз) в лотерею, осуществляется в общем порядке, установленном НКУ для доходов, окончательно облагаемых налогом при их начислении, по ставке 18 процентов.

При начислении (выплате) доходов в виде выигрышей в лотерею или других розыгрышах, предусматривающих предварительное приобретение плательщиком налога права на участие в таких лотереях или розыгрышах, не принимаются во внимание расходы налогоплательщика в связи с получением такого дохода.

Доходы, указанные в п. 170.6 НКУ, окончательно облагаются налогом при их выплате за их счет.

Кроме того, в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога включается доход, полученный как дополнительное благо в виде стоимости безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), определенной по правилам обычной цены, а также суммы скидки обычной цены (стоимости) товаров ( работ, услуг), индивидуально предназначенной для такого налогоплательщика, кроме сумм, указанных в пп. 165.1.53 НКУ.

Следовательно, если приз получается в результате розыгрыша налогоплательщиком бесплатно, то его стоимость определяется по обычной цене и включается в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода и облагается налоговым агентом по ставке 18 процентов.

Если по результатам розыгрыша выигрышем право приобретения вещи за 1 грн, то это считается персонифицированной (индивидуальной) скидкой с цены товара и сумма такой скидки подлежит налогообложению как дополнительное благо по ставке 18 процентов.

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