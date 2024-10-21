Фізособа виграла у розіграші цінний приз і має сплатити 1 гривню — чи виникає об’єкт оподаткування

Чи виникає об’єкт оподаткування у фізособи, яка, внаслідок проведеного розіграшу юридичною особою, має право придбати за 1 гривню або отримати безкоштовно виграшний цінний приз.

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Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, чи виникає об’єкт оподаткування у фізособи, яка, внаслідок проведеного розіграшу юридичною особою, має право придбати за 1 гривню або отримати безкоштовно виграшний цінний приз.

Відповідно до пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом його походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.2 та пп. 165.1.41 ПКУ), доходи у вигляді виграшів, призів.

Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Податковим агентом – оператором лотереї у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою 18 відсотків, визначеною п. 167.1 ПКУ, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.

Податкові агенти – оператори лотереї у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, подання якого передбачено пп. «б» п. 176.2 ПКУ, відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у Податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу – платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу).

Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому ПКУ для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою 18 відсотків.

Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв’язку з отриманням такого доходу.

Доходи, зазначені у п. 170.6 ПКУ, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

Крім того, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 ПКУ.

Отже, якщо приз отримується в результаті розіграшу платником податку безкоштовно, то його вартість визначається за звичайною ціною та включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу і оподатковується податковим агентом за ставкою 18 відсотків.

Якщо за результатами розіграшу виграшем є право придбання речі за 1 грн, то це вважається персоніфікованою (індивідуальною) знижкою з ціни товару та сума такої знижки підлягає оподаткування як додаткове благо за ставкою 18 відсотків.

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