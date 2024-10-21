Дональд Трамп вперше обігнав Камалу Гарріс в передвиборчому опитуванні у США

Зміна на користь Трампа пов'язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані – штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс.

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У неділю, 20 жовтня, колишній президент США Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill. Про це йдеться у матеріалі The Hill.

Згідно з результатами опитування, шанси Трампа на перемогу в президентських перегонах становлять 52%, тоді як у Гарріс – 42%.

Починаючи з кінця серпня, шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 54-56%, а шанси Трампа – приблизно 44-46%. Але Однак на початку жовтня ця динаміка почала змінюватися, і прогноз 17 жовтня показував, що обидва кандидати мали приблизно рівні шанси. Натомість 20 жовтня перевагу уже отримав експрезидент.

У виданні зазначають, що зміна на користь Трампа пов'язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані – штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс.

Там додають, що із семи змінних штатів, які вважаються вирішальними у визначенні результатів виборів 2024 року, Пенсільванія єдина, яка в опитування досі віддає голос Гарріс.

Тим не менш, наголошують у The Hill, опитування в усіх семи штатах залишаються в межах похибки, що означає, що типові неточності опитувань можуть змінити результати в будь-якому напрямку.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника McDonald's у штаті Пенсильванія – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у інтерв'ю виданню La Tribune заявив, що запрошення України до НАТО залежатиме від того, яка адміністрація буде у Білому домі.

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