Практика судів
  1. В Україні

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили — що змінилося

12:54, 21 жовтня 2024
У реєстрі здійснено низку доопрацювань та виправили помилки.
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили — що змінилося
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 18 жовтня оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

За результатами оновлення змінено назву виду обтяження «обтяження речових прав на майбутній об’єкт нерухомості» на «обтяження речових прав на неподільний об’єкт незавершеного будівництва / майбутній об’єкт нерухомості».

Також здійснено ряд інших поточних доопрацювань та виправлено помилки. Зокрема, виправлено технічну помилку щодо невідображення індексного номера документа при формуванні звіту «Відомість виконаних дій по співробітнику».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАІС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна має прийняти закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ

Відбирати нових суддів Вищого суду з публічно-правових спорів будуть під час конкурсу з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Верховний Суд звернув увагу на статус Архітектурно-містобудівної ради у процедурі прийняття детального плану території

Статус Архітектурно-будівельної ради у процесі розробки та затвердження містобудівної документації.

В Україні перед прийняттям законів збираються проводити публічні консультації – підписано закон

Втім, закон щодо публічних консультацій перед прийняттям законів набуде сили після воєнного стану.

Верховний Суд висловився стосовно принципів правової визначеності та належного урядування в спорах про анулювання ліцензії

Принцип правової визначеності як запобіжник протиправного рішення СВП про анулювання ліцензії – позиція Верховного Суду.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду – відомі дати іспитів

Тестування на когнітивні здібності відбудеться вже 11 листопада.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду