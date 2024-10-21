Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили — що змінилося

У реєстрі здійснено низку доопрацювань та виправили помилки.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 18 жовтня оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

За результатами оновлення змінено назву виду обтяження «обтяження речових прав на майбутній об’єкт нерухомості» на «обтяження речових прав на неподільний об’єкт незавершеного будівництва / майбутній об’єкт нерухомості».

Також здійснено ряд інших поточних доопрацювань та виправлено помилки. Зокрема, виправлено технічну помилку щодо невідображення індексного номера документа при формуванні звіту «Відомість виконаних дій по співробітнику».

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