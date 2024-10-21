Государственный реестр прав на недвижимое имущество обновили — что изменилось

В реестре осуществлено ряд доработок и исправлены ошибки.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 18 октября обновило программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРПН).

По результатам обновления изменено название вида обременения «обременения вещных прав на будущий объект недвижимости» на «обременение вещных прав на неделимый объект незавершенного строительства / будущий объект недвижимости».

Также осуществлен ряд других текущих доработок и исправлены ошибки. В частности, исправлена ​​техническая ошибка относительно неотражения индексного номера документа при формировании отчета «Ведомость выполненных действий по сотруднику».

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