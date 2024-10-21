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Дональд Трамп впервые обогнал Камалу Гаррис в предвыборном опросе в США

11:32, 21 октября 2024
Изменение в пользу Трампа связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане – штатах, которые ранее были более склонны Гаррис.
Дональд Трамп впервые обогнал Камалу Гаррис в предвыборном опросе в США
Иточник фото: BBC / Getty Images
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В воскресенье, 20 октября, бывший президент США Дональд Трамп впервые обогнал вице-президентку Камалу Гаррис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill. Об этом говорится в материале The Hill.

Согласно результатам опроса, шансы Трампа на победу в президентской гонке составляют 52%, тогда как у Гаррис – 42%.

Начиная с конца августа, шансы Гаррис на победу составляли примерно 54-56%, а шансы Трампа – примерно 44-46%. Однако в начале октября эта динамика начала меняться, и прогноз 17 октября показывал, что оба кандидата имели примерно равные шансы. 20 октября преимущество уже получил экс-президент.

В издании отмечают, что изменение в пользу Трампа связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане – штатах, которые ранее были более склонны Гаррис.

Там добавляют, что из семи переменных штатов, которые считаются решающими в определении результатов выборов 2024 года, Пенсильвания единственная, которая в опросе до сих пор отдает голос Гаррис.

Тем не менее, отмечают в The Hill, опросы во всех семи штатах остаются в пределах погрешности, что означает, что типичные неточности опросов могут изменить результаты в любом направлении.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании на время взял на себя роль работника McDonald's в штате Пенсильвания – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Гаррис о том, что она в студенческие годы имела такую ​​подработку.

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