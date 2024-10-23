У столиці Туреччини стався теракт біля будівлі аерокосмічної компанії — є загиблі, фото та відео

У столиці Туреччини Анкарі стався теракт біля об'єкту аерокосмічної компанії Tusaş.

За попередніми даними, на об'єкт намагався проникнути терорист-смертник, було чути вибух і перестрілку.

Місцеві канали публікують фото одного з терористів, який напав на аерокосмічне підприємство.

За даними турецького МВС, через цю атаку є загиблі та постраждалі, але поки невідома кількість. Наразі туди направили сили безпеки, пожежників та медичні бригади.

Турецький CNN розповів, що ймовірно, нападники увійшли всередину і стрілянина може тривати досі.

Відомо, що компанія Tusaş виробляє винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, вертольоти, дрони тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.