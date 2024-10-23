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У столиці Туреччини стався теракт біля будівлі аерокосмічної компанії — є загиблі, фото та відео

17:09, 23 жовтня 2024
В Анкарі стався вибух та стрілянина біля будівлі аерокосмічної компанії Tusaş.
У столиці Туреччини стався теракт біля будівлі аерокосмічної компанії — є загиблі, фото та відео
Фото: турецькі ЗМІ
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У столиці Туреччини Анкарі стався теракт біля об'єкту аерокосмічної компанії Tusaş

За попередніми даними, на об'єкт намагався проникнути терорист-смертник, було чути вибух і перестрілку.

Місцеві канали публікують фото одного з терористів, який напав на аерокосмічне підприємство.

За даними турецького МВС, через цю атаку є загиблі та постраждалі, але поки невідома кількість. Наразі туди направили сили безпеки, пожежників та медичні бригади.

Турецький CNN розповів, що ймовірно, нападники увійшли всередину і стрілянина може тривати досі. 

Відомо, що компанія Tusaş виробляє винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, вертольоти, дрони тощо.

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теракт Туреччина

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