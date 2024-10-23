Одного суддю визнано таким, що не відповідає займаній посаді — ВККС

У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

22 жовтня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Соколова Юлія Ігорівна - Тернівський міський суд Дніпропетровської області - перерва до 26.11.2024

Шевчук Василь Володимирович - Славутський міськрайонний суд Хмельницької області - відкладено

Гальонкіна Юлія Сергіївна- Октябрський районний суд міста Полтави - перерва до 7.11.2024

Галаган Олексій Валерійович - Кіровський районний суд міста Кіровограда - визначити, що суддя не склав іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Відмовити судді в допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди». Визнати суддю таким, що не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення судді із займаної посади.

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