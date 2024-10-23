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Один судья признан таким, что не соответствует занимаемой должности — ВККС

20:28, 23 октября 2024
В ВККС определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Один судья признан таким, что не соответствует занимаемой должности — ВККС
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22 октября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Соколова Юлия Игоревна - Терновский городской суд Днепропетровской области - перерыв до 26.11.2024

Шевчук Василий Владимирович - Славутский горрайонный суд Хмельницкой области - отложен

Гальонкина Юлия Сергеевна - Октябрьский районный суд города Полтавы - перерыв до 7.11.2024

Галаган Алексей Валерьевич – Кировский районный суд города Кировограда – определить, что судья не сдал экзамен в рамках процедуры квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности. Отказать судье в допуске ко второму этапу квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности «Исследование досье и собеседование». Признать судью таким, что не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об увольнении судьи с занимаемой должности.

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судья ВККС

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