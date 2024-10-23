Отмечается, что работодатель должен за свой счет обеспечить приобретение, комплектование, выдачу и содержание средств индивидуальной защиты в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда и коллективному договору.

Гоструда объясняет, когда работодатель обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

В соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об охране труда» на работах с вредными и опасными условиями труда, а также работах, связанных с загрязнением или неблагоприятными метеорологическими условиями, работникам выдаются бесплатно по установленным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также моющие и обезвреживающие средства.

Работники, которые привлекаются к разовым работам, связанным с ликвидацией последствий аварий, стихийного бедствия и т.д., не предусмотренные трудовым договором, должны быть обеспечены указанными средствами.

Работодатель обязан обеспечить за свой счет приобретение, комплектование, выдачу и содержание средств индивидуальной защиты в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда и коллективному договору.

В случае преждевременного износа этих средств не по вине работника работодатель обязан заменить их за свой счет. В случае приобретения работником спецодежды, других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств за свой счет работодатель обязан компенсировать все расходы на условиях, предусмотренных коллективным договором.

Согласно коллективному договору работодатель может дополнительно, сверх установленных норм, выдавать работнику определенные средства индивидуальной защиты, если фактические условия труда этого работника требуют их применения.

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