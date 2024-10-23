В столице Турции произошел теракт возле здания аэрокосмической компании — есть погибшие, фото и видео

В Анкаре произошел взрыв и стрельба возле здания аэрокосмической компании Tusaş.

В столице Турции Анкаре произошел теракт возле объекта аэрокосмической компании Tusaş.

По предварительным данным, на объект пытался проникнуть террорист-смертник, слышен взрыв и перестрелка.

Местные каналы публикуют фото одного из террористов, напавшего на аэрокосмическое предприятие.

По данным турецкого МВД, из-за этой атаки есть погибшие и пострадавшие, но пока неизвестно количество. Туда направили силы безопасности, пожарных и медицинские бригады.

Турецкий CNN рассказал, что вероятно, нападавшие вошли внутрь и стрельба может продолжаться до сих пор.

Известно, что Tusaş производит истребители F-16, легкие транспортно-патрульные самолеты, вертолеты, дроны и т.д.

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