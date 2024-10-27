Нейрохірург проводив операцію під час «прильоту» у Дніпрі — відео з операційної

В операційній вилетіло вікно та вибило двері у сусідню операційну.

25 жовтня у Дніпрі через російську ракетну атаку пролунало декілька вибухів. Як повідомила Дніпровська міська рада, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено медичний заклад та житлові будинки.

Згодом стало відомо, що під час ракетного удару у лікарні проводилася операція. Відео виклав один з лікарів, який її робив.

За його словами, в операційній вилетіло вікно та «відкрився портал до сусідів» — вибило двері у сусідню операційну.

Лікар та пацієнт, на щастя, не постраждали.

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