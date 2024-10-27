Нейрохирург проводил операцию во время «прилета» в Днепре — видео из операционной

В операционной вылетело окно и выбило дверь в соседнюю операционную.

25 октября в Днепре из-за российской ракетной атаки раздалось несколько взрывов. Как сообщил Днепровский городской совет, в результате вражеской атаки были повреждены медицинское учреждение и жилые дома.

Позже стало известно, что в ходе ракетного удара в больнице проводилась операция. Видео выложил один из врачей, который ее делал.

По его словам, в операционной вылетело окно и «открылся портал к соседям» — выбило дверь в соседнюю операционную.

Врач и пациент, к счастью, не пострадали.

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