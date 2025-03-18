У Києві спалахнув хостел у Голосіївському районі – відео

Мешканців евакуювали та забезпечили безперешкодний під’їзд для спецтранспорту.

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У Києві інспектори евакуювали людей із палаючого хостелу. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, днями на спецлінію 112 надійшло повідомлення про пожежу в Голосіївському районі. На місці правоохоронці виявили сильне займання в приміщенні.

Патрульні евакуювали мешканців у безпечне місце та забезпечили безперешкодний під’їзд для спецтранспорту. Щоб убезпечити припарковані автівки від пожежі, поліцейські спільно з громадянами перемістили їх на безпечну відстань.

Згодом рятувальники ліквідовували займання. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Всі обставини цієї події тепер будуть з’ясувати слідчі.

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