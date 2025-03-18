Президент нагородив працівників НАЗК державними нагородами і присвоїв звання Заслуженого юриста

Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого юриста України керівнику юридичного управління НАЗК.

Джерело фото: president.gov.ua

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зокрема, він присвоїв почесне звання «Заслужений юрист України» керівниці юридичного управління НАЗК Альбіні Смірновій.

Крім того, Президент постановив нагородити за вагомий особистий внесок у формування та реалізацію державної антикорупційної політики, сумлінне і бездоганне виконання службового обов’язку орденом «За заслуги» ІІ ступеня керівника апарату НАЗК Ігоря Хохича, а також медаллю «За працю і звитягу»:

Валентину Андрощук— головного спеціаліста відділу Управління документообігу та контролю НАЗК

Олександра Балася — заступника керівника департаменту — керівника відділу Департаменту формування доброчесності політичних фінансів НАЗК

Святослава Гишту — керівника відділу Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції НАЗК

Вікторію Перченко — керівника відділу Управління документообігу та контролю НАЗК.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», у НАЗК тепер буде свій прапор та емблема. Президент Володимир Зеленський підписав указ №171/2025 про символіку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Автор: Наталя Мамченко

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