Президент наградил работников НАПК государственными наградами и присвоил звание Заслуженного юриста

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами работников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
В частности, он присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Украины» руководительнице юридического управления НАПК Альбине Смирновой.
Кроме того, Президент постановил наградить за значительный личный вклад в формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики, добросовестное и безупречное исполнение служебных обязанностей орденом «За заслуги» II степени руководителя аппарата НАПК Игоря Хохича, а также медалью «За труд и доблесть»:
Валентину Андрощук — главного специалиста отдела Управления документооборота и контроля НАПК;
Александра Балася — заместителя руководителя департамента — руководителя отдела Департамента формирования добропорядочности политических финансов НАПК;
Святослава Гишту — руководителя отдела Департамента мониторинга и контроля за исполнением актов законодательства о конфликте интересов и предотвращении коррупции НАПК;
Викторию Перченко — руководителя отдела Управления документооборота и контроля НАПК.
Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», у НАПК теперь будет свой флаг и эмблема. Президент Владимир Зеленский подписал указ №171/2025 о символике Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Автор: Наталя Мамченко
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