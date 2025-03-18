Президент наградил работников НАПК государственными наградами и присвоил звание Заслуженного юриста

Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженного юриста Украины руководителю юридического управления НАПК.

Источник фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами работников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В частности, он присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Украины» руководительнице юридического управления НАПК Альбине Смирновой.

Кроме того, Президент постановил наградить за значительный личный вклад в формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики, добросовестное и безупречное исполнение служебных обязанностей орденом «За заслуги» II степени руководителя аппарата НАПК Игоря Хохича, а также медалью «За труд и доблесть»:

Валентину Андрощук — главного специалиста отдела Управления документооборота и контроля НАПК;

Александра Балася — заместителя руководителя департамента — руководителя отдела Департамента формирования добропорядочности политических финансов НАПК;

Святослава Гишту — руководителя отдела Департамента мониторинга и контроля за исполнением актов законодательства о конфликте интересов и предотвращении коррупции НАПК;

Викторию Перченко — руководителя отдела Управления документооборота и контроля НАПК.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», у НАПК теперь будет свой флаг и эмблема. Президент Владимир Зеленский подписал указ №171/2025 о символике Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Автор: Наталя Мамченко

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