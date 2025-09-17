Монети номіналом 10 копійок вилучатимуть з обігу — НБУ

Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Нацбанк заявив, що у жовтні розпочне виводити з обігу монету номіналом у 10 копійок. Про це регулятор повідомив 17 вересня.

У НБУ зазначили, що ці розмінні монети залишаються платіжним засобом. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій.

З 1 жовтня банки не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій, а Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Таким чином, потрапляючи в банки, такі монети не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

«Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет», – йдеться у повідомленні.

Громадянам не потрібно буде здавати монети у банки.

