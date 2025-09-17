Монеты номиналом 10 копеек будут изымать из обращения — НБУ

Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного оборота.

Фото: НБУ

Нацбанк заявил, что в октябре начнет выводить из обращения монету номиналом 10 копеек. Об этом регулятор сообщил 17 сентября.

В НБУ отметили, что эти разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины продолжат принимать их для проведения расчетов и платежных операций.

С 1 октября банки не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций, а Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного оборота.

Таким образом, попадая в банки, такие монеты не будут возвращаться в обращение, а изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего пересчета и утилизации.

«Учитывая значительную долю монет номиналом 10 копеек в обращении и снижение спроса на них со стороны банков и торговой сети, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного оборота на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет», — говорится в сообщении.

Гражданам не потребуется сдавать монеты в банки.

