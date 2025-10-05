Власники нерухомості до 2013 року мають самостійно внести дані у Державний реєстр прав на нерухоме майно

В Україні власники нерухомості, права на яку були зареєстровані до 2013 року, повинні самостійно внести їх у Державний реєстр прав на нерухоме майно.

З 1 січня 2013 року в Україні запрацював єдиний електронний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який замінив Реєстр прав власності на нерухоме майно та паперові книги БТІ. Дані з попереднього електронного реєстру автоматично не перенеслися, тому власники, які набули права до цього часу, мають самостійно зареєструвати їх у новому реєстрі. Про це попередили у Мін’юсті.

Для цього потрібно мати документи, що підтверджують право власності – свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує набуття права власності на нерухоме майно.

Зареєструвати право можна через державного реєстратора в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса, подавши паперові документи. Для об’єктів у деяких областях (АР Крим, Донецька, Луганська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Чернігівська – з 13 жовтня 2025 року, місто Севастополь) можна звернутися до будь-якого реєстратора чи нотаріуса в межах України.

Також подати заяву можна в електронній формі через портал «Дія» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).

Державна реєстрація права власності, набутого до 2013 року, є безоплатною та не потребує сплати адміністративного збору.

