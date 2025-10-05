Практика судів
  1. В Україні

Власники нерухомості до 2013 року мають самостійно внести дані у Державний реєстр прав на нерухоме майно

07:39, 5 жовтня 2025
В Україні власники нерухомості, права на яку були зареєстровані до 2013 року, повинні самостійно внести їх у Державний реєстр прав на нерухоме майно.
Власники нерухомості до 2013 року мають самостійно внести дані у Державний реєстр прав на нерухоме майно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2013 року в Україні запрацював єдиний електронний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який замінив Реєстр прав власності на нерухоме майно та паперові книги БТІ. Дані з попереднього електронного реєстру автоматично не перенеслися, тому власники, які набули права до цього часу, мають самостійно зареєструвати їх у новому реєстрі. Про це попередили у Мін’юсті.

Для цього потрібно мати документи, що підтверджують право власності – свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує набуття права власності на нерухоме майно.

Зареєструвати право можна через державного реєстратора в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса, подавши паперові документи. Для об’єктів у деяких областях (АР Крим, Донецька, Луганська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Чернігівська – з 13 жовтня 2025 року, місто Севастополь) можна звернутися до будь-якого реєстратора чи нотаріуса в межах України.

Також подати заяву можна в електронній формі через портал «Дія» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).

Державна реєстрація права власності, набутого до 2013 року, є безоплатною та не потребує сплати адміністративного збору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду