Владельцы недвижимости до 2013 года должны самостоятельно внести данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество

В Украине владельцы недвижимости, права на которую были зарегистрированы до 2013 года, обязаны самостоятельно внести их в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

С 1 января 2013 года в Украине начал действовать единый электронный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, который заменил Реестр прав собственности на недвижимое имущество и бумажные книги БТИ. Данные из предыдущего электронного реестра автоматически не перенеслись, поэтому владельцы, которые получили права до этого времени, должны самостоятельно зарегистрировать их в новом реестре. Об этом сообщили в Минюсте.

Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности – свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или другой документ, который согласно законодательству подтверждает приобретение права собственности на недвижимое имущество.

Зарегистрировать право можно через государственного регистратора в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или нотариуса, подав бумажные документы. Для объектов в некоторых областях (АР Крым, Донецкая, Луганская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская – с 13 октября 2025 года, город Севастополь) можно обратиться к любому регистратору или нотариусу в пределах Украины.

Также подать заявление можно в электронной форме через портал «Дія» (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).

Государственная регистрация права собственности, приобретенного до 2013 года, является бесплатной и не требует уплаты административного сбора.

