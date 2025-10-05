Практика судов
  1. В Украине

Владельцы недвижимости до 2013 года должны самостоятельно внести данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество

07:39, 5 октября 2025
В Украине владельцы недвижимости, права на которую были зарегистрированы до 2013 года, обязаны самостоятельно внести их в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Владельцы недвижимости до 2013 года должны самостоятельно внести данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2013 года в Украине начал действовать единый электронный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, который заменил Реестр прав собственности на недвижимое имущество и бумажные книги БТИ. Данные из предыдущего электронного реестра автоматически не перенеслись, поэтому владельцы, которые получили права до этого времени, должны самостоятельно зарегистрировать их в новом реестре. Об этом сообщили в Минюсте.

Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности – свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или другой документ, который согласно законодательству подтверждает приобретение права собственности на недвижимое имущество.

Зарегистрировать право можно через государственного регистратора в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или нотариуса, подав бумажные документы. Для объектов в некоторых областях (АР Крым, Донецкая, Луганская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская – с 13 октября 2025 года, город Севастополь) можно обратиться к любому регистратору или нотариусу в пределах Украины.

Также подать заявление можно в электронной форме через портал «Дія» (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).

Государственная регистрация права собственности, приобретенного до 2013 года, является бесплатной и не требует уплаты административного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

минюст недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва