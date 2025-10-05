Практика судів
  1. В Україні

«Далі – гірше», – в Офісі ефективного регулювання BRDO відреагували на отримання ДПС даних про доходи українців на OnlyFans

08:29, 5 жовтня 2025
Податкова отримала дані про доходи українців на OnlyFans за 2023 рік.
«Далі – гірше», – в Офісі ефективного регулювання BRDO відреагували на отримання ДПС даних про доходи українців на OnlyFans
Фото: censor.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України отримала інформацію про доходи українців на платформі OnlyFans за 2023 рік від компанії Fenix International Ltd, повідомила «Економічна правда».

Дані надійшли в межах Конвенції між урядами України та Великої Британії про уникнення подвійного оподаткування та Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах. За словами представника ДПС Кравченка, 5435 фізичних осіб використовували 7036 акаунтів на платформі. Податкова провела 759 документальних перевірок, за результатами яких сума грошового зобов’язання склала понад 250 мільйонів гривень. Однак ДПС відмовилася розкривати кількість українців, які заробляли на OnlyFans, та сукупний дохід, посилаючись на інтереси «національної безпеки України» та переважання шкоди від розголошення над суспільним інтересом.

Керівник сектору ICT у Офісі ефективного регулювання BRDO Ігор Самоходський висловив занепокоєння щодо ситуації: «Доступ до інформації на який ми заслужили. Якось немає наснаги останнім часом коментувати навіть. Професіонали і без мене розуміють абсурд. Непрофесіонали радіють закриттю будь яких даних. Що сумно: немає спільноти, яка би працювала системно по питанням доступу до інформації. Тому все буде ще гірше».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші податкова ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду