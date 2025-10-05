«Далі – гірше», – в Офісі ефективного регулювання BRDO відреагували на отримання ДПС даних про доходи українців на OnlyFans

Податкова отримала дані про доходи українців на OnlyFans за 2023 рік.

Державна податкова служба України отримала інформацію про доходи українців на платформі OnlyFans за 2023 рік від компанії Fenix International Ltd, повідомила «Економічна правда».

Дані надійшли в межах Конвенції між урядами України та Великої Британії про уникнення подвійного оподаткування та Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах. За словами представника ДПС Кравченка, 5435 фізичних осіб використовували 7036 акаунтів на платформі. Податкова провела 759 документальних перевірок, за результатами яких сума грошового зобов’язання склала понад 250 мільйонів гривень. Однак ДПС відмовилася розкривати кількість українців, які заробляли на OnlyFans, та сукупний дохід, посилаючись на інтереси «національної безпеки України» та переважання шкоди від розголошення над суспільним інтересом.

Керівник сектору ICT у Офісі ефективного регулювання BRDO Ігор Самоходський висловив занепокоєння щодо ситуації: «Доступ до інформації на який ми заслужили. Якось немає наснаги останнім часом коментувати навіть. Професіонали і без мене розуміють абсурд. Непрофесіонали радіють закриттю будь яких даних. Що сумно: немає спільноти, яка би працювала системно по питанням доступу до інформації. Тому все буде ще гірше».

