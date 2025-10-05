Практика судов
«Дальше – хуже», – в Офисе эффективного регулирования BRDO отреагировали на получение ГНС данных о доходах украинцев на OnlyFans

08:29, 5 октября 2025
Налоговая получила данные о доходах украинцев на OnlyFans за 2023 год.
«Дальше – хуже», – в Офисе эффективного регулирования BRDO отреагировали на получение ГНС данных о доходах украинцев на OnlyFans
Фото: censor.net
Государственная налоговая служба Украины получила информацию о доходах украинцев на платформе OnlyFans за 2023 год от компании Fenix International Ltd, сообщила «Экономическая правда».

Данные поступили в рамках Конвенции между правительствами Украины и Великобритании об избежании двойного налогообложения и Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. По словам представителя ГНС Кравченко, 5435 физических лиц использовали 7036 аккаунтов на платформе. Налоговая провела 759 документальных проверок, по результатам которых сумма денежного обязательства составила более 250 миллионов гривен. Однако ГНС отказалась раскрывать количество украинцев, которые зарабатывали на OnlyFans, и совокупный доход, ссылаясь на интересы «национальной безопасности Украины» и преобладание вреда от разглашения над общественным интересом.

Руководитель сектора ICT в Офисе эффективного регулирования BRDO Игорь Самоходский выразил обеспокоенность ситуацией: «Доступ к информации, который мы заслужили. Как-то нет вдохновения в последнее время даже комментировать. Профессионалы и без меня понимают абсурдность ситуации. Непрофессионалы радуются закрытию любых данных. Что печально: нет сообщества, которое бы работало системно по вопросам доступа к информации. Поэтому все будет еще хуже».

деньги налоговая ГНС

